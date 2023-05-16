В Вязьме задержали подозреваемую в убийстве 50-летнюю женщину. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Полиция задержала 50-летнюю жительницу Вязьмы, подозреваемую в убийстве мужчины. Инцидент произошёл в ночь с 11 на 12 мая.

По версии следствия, смолянин находился в гостях и выпивал в компании троих своих знакомых. В какой-то момент между ним и подозреваемой произошла ссора. Женщина с помощью гаечного ключа, отвертки, деревянного бруска и молотка избила мужчину. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Затем она перетащила труп в ванную комнату, попросив знакомых не заходить туда.

По информации пресс-службы УМВД России по Смоленской области, полиция задержала подозреваемую на Красноармейском шоссе. Как сообщили в региональном СУ СК, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение убийства и кражи. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее «КП» писала, что СУ СК по Смоленский области проводит проверку по факту смерти женщины в больнице. Тело погибшей направили в морг.