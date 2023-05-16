В Смоленской области водитель фуры Volvo насмерть сбил дорожного рабочего. В Смоленской области водитель фуры Volvo сбил дорожного рабочего.

Смертельное ДТП с участием фуры, в котором погиб 60-летний сотрудник автодорожной службы, произошло вчера в Гагаринском районе Смоленской области.

Проезжая на 162 километре федеральной дороги «М1 Беларусь», водитель большегруза Volvo совершил наезд на стоящее транспортное средство «Газель».

По информации регионального УГИБДД, в результате автодорожник скончался на месте происшествия. Его 54-летний коллега получил серьёзные травмы.

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