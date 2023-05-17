Водитель автомобиля «ВАЗ» пострадал в жестком ДТП в Заднепровском районе Смоленска. Фото: Сергей ГАПОН

ДТП, в котором пострадал человек, произошло 17 мая в Заднепровском районе Смоленска. Об аварии сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Примерно в 00:47 на улице Маршала Еременко автомобиль ВАЗ 2113 наехал на препятствие. На месте потребовалась помощь спасателей.

В результате происшествия есть пострадавший, ему оказана медицинская помощь, с последующей госпитализацией в больницу.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области водитель фуры Volvo насмерть сбил дорожного рабочего. Коллега мужчины получил серьёзные травмы.