Улицу Карла Маркса в Починке благоустроят в 2024 году. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

После встречи с жителями Починковского района врио губернатора Василий Анохин выехал с главой муниципалитета на улицу Карла Маркса. На ее состояние жаловались участники встречи – по их словам, на дороге нет ни освещения, ни тротуаров.

Вдоль улицы находится детский сад, рынок и железнодорожный вокзал. Как сообщил глава региона на своей странице в социальной сети, для обеспечения безопасного передвижения автомобилей и людей главе района поручено разработать проект благоустройства дороги. Работы планируется выполнить в 2024 году.

Ранее «КП» писала, что врио губернатора Василий Анохин провёл встречу с жителями Починковского района. На неё пришли более 350 человек.