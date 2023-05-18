По факту драки в парке «Соловьиная роща» Смоленска возбудили уголовное дело. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

В УМВД России по Смоленской области возбудили уголовное дело по факту драки в парке «Соловьиная роща», произошедшей 23 апреля. На место происшествия выезжали полицейские. В ходе опроса свидетелей и очевидцев было установлено, что молодые люди гуляли в парке и через некоторое время к ним подошли неизвестные. Между компаниями произошел словесный конфликт и завязалась драка.

В результате 17-летний парень получил травмы, которые квалифицируются как лёгкий вред здоровью. В ходе проверки участковый установил, что к избиению подростка причастен 22-летний смолянин.

По информации пресс-службы регионального УМВД, возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет.

В отношении второго участника драки также возбуждено административное дело по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои».

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