В Смоленске обновят канализацию на трёх улицах за счёт федеральных средств. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Смоленске заменят три канализационных коллектора на самых проблемных участках – Краснинском шоссе, проспекте Строителей и в районе проспекта Гагарина. На эти цели по обращению врио губернатора Василия Анохина Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила двум ресурсоснабжающим организациям региона льготные кредиты в размере 750 миллионов рублей.

Как отмечают в областной администрации, обновление наиболее изношенных участков тепловых сетей позволит существенно снизить аварийность.

Также в Смоленске заменят около двух километров магистральных тепловых сетей по улицам Тенишевой и Докучаева. Все работы будут выполнены до конца 2023 года.

Ранее «КП» писала, что для уборки Смоленска закупят дополнительную спецтехнику. В настоящее время работы ведутся в усиленном режиме.