В Смоленской области летучая мышь покусала женщину. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Смоленской области женщину покусала летучая мышь. Об этом рассказали в службе «скорой помощи», куда обратилась смолянка.

Инцидент произошёл 17 мая. Животное залетело в комнату через форточку, женщина попыталась его поймать. Тогда мышь укусила хозяйку квартиры за палец.

Специалисты «скорой помощи» советуют смолянам в таких случаях обращаться в травмпункт или больницу для получения прививки от бешенства. Чтобы самостоятельно обработать укус животного и снизить риск заражения, нужно промыть рану или ссадину мыльной водой. Оптимально использовать для этого хозяйственное мыло, так как в нём значительно больше щелочи, которая эффективна в борьбе с вирусом бешенства. Промывать рану следует 10-15 минут, чтобы очистить от остатков слюны животного.

После нужно обработать рану раствором перекиси водорода, края спиртовым раствором йода, закрыть рану стерильной нетугой повязкой и обратиться в медучреждение.

Ранее «КП» писала, что в центре Смоленска неизвестный сбил косулю и скрылся с места ДТП. Как животное попало в город – неизвестно.