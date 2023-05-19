«Библионочь» пройдёт в Смоленске 27 мая. Фото: пресс-служба администрации города.

Мероприятие «Библионочь» состоится в следующую субботу в центральной библиотеке им. Клестова-Ангарского на проспекте Строителей, 24.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, с 19:00 до 22:00 здесь пройдут литературно-поэтический этюд «СТИХиЯ чтения», посвященный юбилею Андрея Вознесенского, литературно-музыкальная ретро-композиция творческого коллектива «Верность», развлекательная программа вокальной студии «Артис».

Также будет организован буккроссинг, откроются фотозоны, в фойе расположится книжная инсталляция.

Завершится «Библионочь» концертной молодежной программой смоленской группы «MAMA LET’S GO».

Ранее «КП» писала, что в центре Смоленска закроют движение транспорта из-за спортивного мероприятия. «Зелёный марафон» пройдёт в областном центре 20 мая.