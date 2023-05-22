В Смоленске малолетние вандалы разгромили автомобиль. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Инцидент произошёл в одном из дворов на улице Ломоносова между 9 и 7 домом. Очевидцы сняли на видео двух мальчиков, на вид 10-12 лет, которые бьют палками по припаркованному автомобилю.

В комментариях смоляне отмечают, что не первый раз видят мальчиков – они часто бегают на детской площадке возле дома 4а по улице Попова, где могут просто подойти к человеку и ударить его палкой, не говоря уже о постоянном мате. Кроме того, по словам очевидцев, ранее их видели их в парке столетия, где они якобы расшатывали фонарь, который в результате не работает.

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