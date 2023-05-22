В Смоленской области в Руднянском районе приступили к ремонту дороги. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Смоленской области начался ремонт дороги Демидов-Понизовье-Заозерье. Как сообщают в профильном департаменте, в ходе работ будут отремонтированы участки общей протяжённостью 15,9 км.

Сейчас на объекте выполняется фрезерование, также здесь проведут работы по устройству выравнивающего и верхнего слоев асфальта, укреплению обочин и замене дорожных знаков.

Отмечается, что в 2023 году в Руднянском районе также запланирован ремонт участка автомобильной дороги Рудня-Любавичи-Волково.

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