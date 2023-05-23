Василий Анохин встретился с бойцами 144 гвардейской мотострелковой Ельнинской дивизии. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

В рамках рабочей поездки в Ельнинский района временно исполняющий обязанности губернатора Василий Анохин встретился с личным составом 144 гвардейской мотострелковой Ельнинской дивизии.

– Пообщался с военнослужащими-смолянами. Обсудили все возникающие вопросы, включая региональные меры поддержки семей участников спецоперации, работу онлайн-сервиса «Zа добро», функционал областного отделения Фонда «Защитники Отечества», который мы откроем на следующей неделе. Также обсудили создаваемые условия для адаптации и реабилитации наших ребят после их возвращения с передовой, – рассказал глава региона на своей странице ВКонтакте.

Василий Анохин отметил, что все обращения, в том числе личного характера, уже взяты в проработку и будут исполнены максимально оперативно.

Ранее «КП» писала, что бойцы 144-й дивизии получат очередную партию гуманитарной помощи от смолян. В этот раз груз собрал городской совет ветеранов.