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НовостиОбщество24 мая 2023 6:55

Смолянину Александру Бичаеву посмертно присвоено звание Героя России

Старший лейтенант ценой собственной жизни прикрыл огнем выход личного состава из окружения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смолянину Александру Бичаеву посмертно присвоено звание Героя России. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Смолянину Александру Бичаеву посмертно присвоено звание Героя России. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Старшему лейтенанту, смолянину, Александру Олеговичу Бичаеву посмертно присвоено звание Героя России. Он погиб, защищая Родину и своих боевых товарищей.

– Во время разведки дозор под командованием Александра Бичаева попал под обстрел. Он принял героическое и мужественное решение — прикрыл огнем выход личного состава из окружения. Ценой спасения команды стала его жизнь. В результате артиллерийского обстрела он получил тяжелое ранение и в тот же день скончался, – рассказал врио губернатора Василий Анохин на своей странице в социальной сети.

За геройский подвиг, проявленные мужество и отвагу 12 мая 2023 года старший лейтенант Бичаев Александр Олегович Указом Президента Российской Федерации награжден знаком особого отличия – медалью «Золотая Звезда» с присвоением высшего звания Героя Российской Федерации (посмертно).

Ранее «КП» писала, что ветеран ВОВ из Вязьмы Иван Соколов скончался на 102-м году жизни. Смолянин почти 900 дней защищал блокадный Ленинград.