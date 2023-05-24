Смолянину Александру Бичаеву посмертно присвоено звание Героя России. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Старшему лейтенанту, смолянину, Александру Олеговичу Бичаеву посмертно присвоено звание Героя России. Он погиб, защищая Родину и своих боевых товарищей.

– Во время разведки дозор под командованием Александра Бичаева попал под обстрел. Он принял героическое и мужественное решение — прикрыл огнем выход личного состава из окружения. Ценой спасения команды стала его жизнь. В результате артиллерийского обстрела он получил тяжелое ранение и в тот же день скончался, – рассказал врио губернатора Василий Анохин на своей странице в социальной сети.

За геройский подвиг, проявленные мужество и отвагу 12 мая 2023 года старший лейтенант Бичаев Александр Олегович Указом Президента Российской Федерации награжден знаком особого отличия – медалью «Золотая Звезда» с присвоением высшего звания Героя Российской Федерации (посмертно).

Ранее «КП» писала, что ветеран ВОВ из Вязьмы Иван Соколов скончался на 102-м году жизни. Смолянин почти 900 дней защищал блокадный Ленинград.