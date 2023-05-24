Василий Анохин подвёл итоги рабочей поездки в Ельнинский район. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Временно исполняющий обязанности губернатора Василий Анохин подвёл итоги рабочей поездки в Ельнинский район, на которой обсудил с местными жителями проблемные вопросы муниципалитета.

В первую очередь глава региона рассказал о планах проведения газового отопления в Коробецкий дом культуры, отметив, что ДК является центром притяжения, и людям в его стенах должно быть тепло и комфортно.

Также продолжится дальнейшее благоустройство Сквера Боевой Славы в Ельне. После встречи с жителями Василий Анохин выехал сюда вместе с главой района. В этом году планируется заменить брусчатку, разбить клумбы, установить вазоны, оборудовать освещение, установить светильники.

Ещё одна тема, затронутая в ходе встречи, – ремонт оставшихся 5 километров дороги «Рославль – Ельня». На данный момент заканчивается процедура проектирования. По словам врио губернатора, в течение 2-3 ближайших недель подрядчик приступит к работам.

Помимо этого, в течение этого и следующего строительного сезонов приведут в порядок участок «Ельня — Новоспасское» автодороги «Сафоново — Ельня — Рославль».

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