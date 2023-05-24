Смоленская АЭС: открыт выставочный комплекс, посвященный атомной энергетике

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

В Десногорске появилась еще одна точка притяжения. В рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» в ЦИСО «Нейтрино» свои двери распахнул выставочный комплекс Смоленской АЭС, где с увлечением погружают в мир атомной энергии. В одном пространстве соединены прошлое и настоящее, традиции и достижения, и все представлено в современном дизайне, красочной архитектуре и интерактивном оборудовании. «Смоленская АЭС всегда открыта для друзей, за прошлый год ее с экскурсиями посетили более тысячи учащихся школ Смоленской и соседних областей, – отметил заместитель директора САЭС Анатолий Терлецкий. – Я уверен, что с открытием нового выставочного зала гостей будет еще больше. На третьем этаже информационного центра «Нейтрино» можно узнать о прошлом нашей атомной станции, а здесь – познакомиться с настоящим и даже заглянуть в будущее».

Число желающих попасть на экскурсию, расширить кругозор в вопросах атомной отрасли, зарядиться экологически чистой энергией уже растет.

«Новый музей нашего градообразующего предприятия интересно рассказывает о безопасности и преимуществах АЭС, все адаптировано под запросы любопытных людей любого возраста, – подчеркнул глава МО «город Десногорск» Александр Новиков. – Думаю, молодежь, определяющаяся со своим будущим, после посещения интерактивного комплекса сделает свой выбор в пользу атомной энергетики».

Согласна с главой муниципалитета и заместитель директора школы №2 Десногорска Мария Безбородова. По ее мнению, подростки, попав в пространство комплекса, обязательно захотят связать свою жизнь с отраслью, открывающей великое множество возможностей в плане профессии и личностного роста.

«Очень здорово, что открыли музей такого плана в нашем городе. Всего за час здесь можно совершить интересное путешествие. Дети, которые в силу возраста не могут ещё посетить атомную станцию, приходя сюда, узнают о том, как она устроена, как работают их родители», – говорит Мария Безбородова.

В 7 тематических залах расположились два десятка взаимосвязанных интерактивных экспонатов: арт-объекты, сенсорный киоск, передвижной дозиметр, ростовой радиометр, объемные макеты реактора и турбины в разрезе со световой индикацией тепловой схемы и систем безопасности. Здесь можно разобраться в деталях производства электроэнергии, совершить виртуальную экскурсию на Смоленскую АЭС, на время стать оператором и опустить топливо в РБМК с помощью разгрузочно-загрузочной машины, сфотографироваться на фоне производственных локаций.

«Выставочный центр Смоленской АЭС – потрясающая идея, реализованная в фантастически увлекательной форме, – считает директор Историко-краеведческого музея Десногорска Наталья Демьянова. – О сложной науке физике, масштабной атомной отрасли экскурсовод рассказывает просто и доступно. Меня привлек макет САЭС-2 – проекта, который обеспечит будущее нашего города».

Целый раздел посвящен городу-спутнику Смоленской АЭС, который атомщики из года в год благоустраивают. Завершается экскурсия на уникальных разработках Росатома, используемых в военной, космической, медицинских сферах. В отзывах, которые десногорцы оставили на сенсорной панели, они говорят: нет сомнения, что Росатом – лидер во многих отношениях, а новый выставочный комплекс – отличная площадка для образования и профориентации.

«Музей удивил меня своей инновационностью, – говорит практикантка Смоленской АЭС Екатерина Лямцева. – Здесь очень много интерактивных экспонатов, с которыми можно взаимодействовать и узнать обо всех процессах на атомной станции. Осталась под большим впечатлением и обязательно бы пришла сюда еще не раз». Впечатлен и восьмиклассник Артем Гребенщиков: «Тут слишком много интересного, что не передать словами. Еще не во всем разобрался, а это отличный повод вернуться и углубить знания».

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