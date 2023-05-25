Смоленские студенты участвуют в межвузовских чемпионатах

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ.

ВТБ развивает сотрудничество с российскими университетами и расширяет круг вузов, студенты которых смогут принять участие в работе над реальными бизнес-задачами банка. Запуск нового формата кейс-чемпионата впервые успешно проведен на онлайн-платформе в межвузовском формате. В студенческом состязании приняли участие команды из Высшей школы менеджмента СПбГУ (ВШМ СПбГУ), Смоленского государственного университета спорта (СГУС) и Череповецкого государственного университета (ЧГУ).

На примере действующих проектов банка 28 команд-участников разрабатывали алгоритмы развития одной из экологических инициатив – по восстановлению популяции зубров в Национальном парке «Смоленское Поозерье» и воссозданию лесов на территории России в рамках проекта «Подари лес другу!». Ряд идей, предложенных командами-финалистами Лаборатории руководителям экологических инициатив, будут учтены в работе направлений банка.

«Вовлеченность студентов всех трех вузов в работу над кейсами в ходе Лаборатории подтвердила, что поколение зумеров серьезно озабочено будущим нашей планеты и проблемами устойчивого развития. Сегодняшние студенты требуют от будущих работодателей больше ответственности — социальной и экологической. Поэтому в гонке за таланты выиграют компании, меняющие корпоративные ценности под запросы молодежи», - отметила заместитель президента – председателя правления ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.

Благодаря совместной со студентами работе над реальными бизнес-задачами, есть возможность получать непосредственно от молодого поколения информацию об их запросах. Креативный подход студентов дает импульс для поиска новых нестандартных решений. В то же время студенты получают возможность применить на практике получаемые во время обучения в вузе знания, а также сформировать более четкие ожидания при выборе будущего места трудоустройства.

Планируется продолжить практику проведения таких кейс-чемпионатов, существенно расширив круг вовлекаемых в проект университетов.