Обновился Топ-10 акций России

Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции обновили состав Топ-10 акций российских компаний, включив акции НЛМК и ИнтерРАО. С начала года подборка Топ-10 акций России выросла на 41,4% против роста индекса на 25,7%.

Эксперты исключили акции Газпрома после публикации слабой отчётности за 2022 г. Рост затрат (+21%) опередил динамику выручки (+14%) и оказался выше ожиданий рынка. Ожидается, что консенсус-прогноз по дивидендам за 2023 г. будет пересматриваться на фоне продолжающегося снижения цен на газ и роста операционных затрат. Также аналитики фиксируют прибыль в акциях МТС после реализации катализатора – объявления о выплате дивидендов.

По результатам последней ребалансировки* Топ-10 акций России аналитики добавили в подборку акции НЛМК на фоне сильного внутреннего спроса на рынке стали и вероятного прекращения права не раскрывать информацию публичным компаниям с 1 июля 2023 г. По их мнению, новость может быть позитивной и потенциально оказать влияние на возобновление дивидендных выплат. Акции НЛМК торгуются 2,2х 12М EV/EBITDA, что почти на 50% ниже среднеисторических уровней, с >20% доходностью свободного денежного потока.

Также добавили акции ИнтерРАО как защитную бумагу с хорошей генерацией денежного потока, которая торгуется по низким мультипликаторам.

* - ребалансировка Топ-10 акций РФ производится аналитиками ВТБ Мои Инвестиции не реже 1 раза в месяц