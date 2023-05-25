В Смоленской области согласовали пять заместителей губернатора.

В ходе заседания Смоленской областной Думы, прошедшего 25 мая, согласованы пять кандидатов на должности заместителей губернатора Смоленской области.

Так, руководителем аппарата администрации региона назначен работавший в этой должности ранее Юрий Свириденков.

Анастасия Гапеева, ранее руководившая ГУ по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию, в должности вице-губернатора будет курировать вопросы физической культуры и спорта, молодежной политики, патриотического воспитания граждан, культуры.

Еще одним вице-губернатором станет Алмаз Ахметшин. Он будет курировать строительство и ЖКХ, энергетику и тарифную политику, сохранение исторического наследия. Ранее Алмаз Саимович руководил крупным районом в республике Татарстан, был заместителем министра строительства республики.

Вернувшийся в Смоленскую область после ухода по собственному желанию в марте 2022-го Алексей Гусев займется вопросами экономического и цифрового развития, имущественных и земельных отношений, госзаказа, занятости населения.

Экс-ректор смоленской сельхозакадемиии Алексей Кучумов в новой должности будет курировать сельское хозяйство и ветеринарию.

Также в конце апреля этого года на должность заместителя губернатора согласовали Руслана Смашнева. Его сфера деятельности, как и ранее – вопросы информационной политики и общественных связей.

Ранее «КП» писала, что вице-губернатор Смоленской области Станислав Дзасохов переходит на работу в Правительство ДНР. Он неоднократно посещал новые территории, привозил бойцам гуманитарную помощь от смолян.