Смоленскую крепость презентовали в центре Парижа. Фото: Центр развития туризма.

Выставка «Древность и красота Смоленской крепости» проходит в столице Франции с 22 мая по 6 июня.

На площадке Российского духовно-культурного православного центра представлены копии документов о строительстве и сохранении Смоленской крепости, её современные и архивные фотографии.

Планшеты выставки сопровождаются детальными комментариями на французском языке и буклетами, привезёнными из Смоленска. Кроме того, для посетителей подготовили видеофильм с субтитрами, рассказывающий об уникальном историческом и архитектурном наследии крепостной стены.

Выставочный проект реализуется государственным музеем «Смоленская крепость» при поддержке Минкультуры России.

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