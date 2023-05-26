В Смоленской области 32-летний мужчина свёл счёты с жизнью в лесополосе. Фото: «Нетипичный чёрный список Сафоново|Дорогобуж».

Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения в лесополосе в Ярцеве Смоленской области тело повешенного мужчины.

О случившейся трагедии местные жители рассказали «ВКонтакте». Личность погибшего установили – им оказался мужчина 1991 года рождения. По данному факту проводится доследственная проверка.

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