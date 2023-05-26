Объявлены победители премии Investfunds Awards

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Investfunds Forum – крупнейшее в России независимое мероприятие для институциональных инвесторов. Уже 14 лет на конференции в Петербурге собираются более 200 представителей инвестиционного сообщества.

Среди традиционных тем для обсуждения – регулирование финансовых рынков, перспективы развития пенсионной индустрии, инвестиционные идеи и стратегии. Участие в Форуме принимают представители регуляторов и СРО, управляющих и инвестиционных компаний, НПФ, банков, страховщиков, брокеров и эндаументов. Здесь же вручаются премии компаниям, показавшим выдающиеся результаты на рынке инвестиций. Победители определяются по фактическим результатам деятельности (полученной доходности, привлеченным средствам, объему активов), а также в ходе опроса, проводимого на сайте. В этом году награждение состоялось 25 мая. Среди победителей – приложение ВТБ Мои Инвестиции (в номинации «Лучшее мобильное приложение брокерской компании - 2022»), холдинг «БКС Мир инвестиций» как «Лучшая брокерская компания для розничных инвесторов» и «Advisory — лучшая услуга по управлению активами для состоятельных клиентов», управляющая компания "Альфа-Капитал" в номинациях "Лучшее мобильное приложение управляющей компании - 2022" и "Лучший БПИФ рынка облигаций с СЧА более 1 млрд рублей - 2022".

«Мы постоянно работаем над расширением функционала и усовершенствованием нашего мобильного приложения брокерского обслуживания. Мы опираемся на пожелания клиентов, новые технологические разработки, а также лучшие рыночные практики. За прошедший год был внедрен ряд уникальных для рынка решений, и с начала этого года мы зафиксировали рост дневной аудитории приложения на 10%. Мы планируем представлять нашим пользователям новые возможности, открывать доступ к новым инструментам и делать работу на рынке инвестиций простой и удобной», - отметил Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.