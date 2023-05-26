Квест по безопасности провели железнодорожники для смоленских школьников

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Сегодня в средней школе №24 г. Смоленска железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции и прокуратуры провели интерактивный квест в рамках акции «Уступи дорогу поездам!», направленной на предупреждение транспортных происшествий с несовершеннолетними.

Ребята с интересом выполняли различные задания, которые позволили им больше узнать о работе магистрали, железнодорожных профессиях, а самое главное - о важности соблюдения правил безопасности. Кроме того, школьники смогли самостоятельно вычислить тормозной путь поезда и убедиться в том, что мгновенно его остановить невозможно. В мероприятиях приняли участие более 120 учеников 7-8 классов.

С целью повышения культуры безопасности на железной дороге в школе был объявлен конкурс детского рисунка среди учащихся 1-5 классов. Итоги конкурса будут подведены 30 мая. Московская железная дорога просит граждан быть внимательными при переходе через железнодорожные пути, а также при нахождении на объектах инфраструктуры. Обращаемся с просьбой к родителям и педагогам регулярно напоминать детям правила безопасности на транспорте.