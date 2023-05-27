Депутаты горсовета приняли 24 решения о предоставлении нового жилья смолянам в 2022 году. Фото: Смоленский городской Совет.

Об итогах работы представительного органа власти в 2022 году рассказал на сессии председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.

Так, в Смоленске продолжается реализация муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья. В 2022 году депутаты одобрили 24 таких решения.

Анатолий Овсянкин подчеркнул, что горсовет старается оказать поддержку некоммерческим организациям и структурам, которые ведут полезную для населения работу. Например, в 2022 году нежилое помещение в доме 61б на улице Крупской было передано в безвозмездное пользование на новый период Смоленской областной специальной библиотеке для слепых, обеспечивающей людям с ограниченными физическими возможностями доступ к информации, досуг инвалидов по зрению.

Ранее «КП» писала, что в 2022 году в Смоленске отремонтировали 41 внутриквартальный проезд. Работы выполнены за счёт средств субсидии из регионального бюджета.