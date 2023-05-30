Мэр Смоленска Андрей Борисов обсудил с делегацией из Перу укрепление партнёрства. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсети.

В Смоленск прибыла делегация из Перу. Первый шаг на пути сотрудничества города с республикой был сделан в октябре 2022 года при активной поддержке мэрии.

– Во время встречи, помимо обсуждения планов о сотрудничестве в сфере туризма, бизнеса и торговли, также особое внимание уделили и

образованию. Смоленские вузы готовы предоставить возможность для обучения иностранных студентов, вести совместную научную деятельность, дистанционно проводить школьные конференции, круглые столы. Несмотря на расстояние у нас есть все возможности построить прочные взаимовыгодные продуктивные отношения, отметил глава города Андрей Борисов на своей странице в социальной сети.

Помимо этого, в ходе встречи была анонсирована инициатива российско-перуанской торговой промышленной палаты по созданию бесплатного центра для обучения сотрудников и студентов испанскому языку.

В целях установления партнерских отношений, делового и культурного сотрудничества подписан протокол о намерениях между перуанской столицей Лимой и Смоленском.

Ранее «КП» писала, что товарооборот между Смоленской областью и Беларусью вырос более чем на 20%. Об этом сообщил врио губернатора Василий Анохин.