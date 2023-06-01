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НовостиОбщество1 июня 2023 7:58

Возле Смоленского авиационного завода установят ограничительные знаки для автотранспорта

На участке дороги по улице Фрунзе будет запрещена остановка автомобилей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Возле Смоленского авиационного завода установят ограничительные знаки для автотранспорта. Фото: пресс-служба администрации города.

Возле Смоленского авиационного завода установят ограничительные знаки для автотранспорта. Фото: пресс-служба администрации города.

С 1 июня возле Смоленского авиационного завода планируется изменить схему организации движения транспорта. Об этом сообщает администрация города.

На участке дороги от пересечения с улицей Фрунзе до поворота на воинскую часть установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Отмечается, что изменение схемы организации движения введено с целью антитеррористической защищенности стратегических объектов областного центра.

Ранее «КП» писала, что в центре Смоленска прекратят движение транспорта в связи с празднованием Дня защиты детей. Несколько улиц будут закрыты для проезда до 14.00.