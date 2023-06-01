Возле Смоленского авиационного завода установят ограничительные знаки для автотранспорта. Фото: пресс-служба администрации города.

С 1 июня возле Смоленского авиационного завода планируется изменить схему организации движения транспорта. Об этом сообщает администрация города.

На участке дороги от пересечения с улицей Фрунзе до поворота на воинскую часть установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Отмечается, что изменение схемы организации движения введено с целью антитеррористической защищенности стратегических объектов областного центра.

Ранее «КП» писала, что в центре Смоленска прекратят движение транспорта в связи с празднованием Дня защиты детей. Несколько улиц будут закрыты для проезда до 14.00.