Близнецы красноруких тамаринов родились в Смоленском эколого-биологическом центре. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленском эколого-биологическом центре родились близнецы красноруких тамаринов.

Три миниатюрные обезьянки прибыли сюда полтора года назад из Южной Америки. На сегодняшний день в стае – 7 особей.

Тамарины ведут дневной образ жизни. В естественной среде обитания большую часть времени проводят в кронах деревьев, передвигаясь на четвереньках или прыжками.

Эти обезьянки считаются одними из самых небольших представителей отряда приматов, отличаются большой подвижностью и ловкостью. Первое время новорожденные близнецы центра ездят верхом на своих родственниках, уцепившись за шерсть.

Читай также:

В центральном парке Смоленска вандалы сломали декоративную фигуру. Фотографиями повреждённого арт-объекта поделилась дирекция «Лопатинского сада».