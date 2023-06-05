В Смоленском районе спасатели 12 часов освобождали пса из бетонной ловушки. Фото: приют «Верность».

4 июня в официальном сообществе смоленского приюта для животных «Верность» появился пост о собаке, застывшей в бетоне.

– Более 40% пса, три лапы, бок и живот, находятся в застывшем бетоне. Это явно чей-то пёс. Магалинщина, хозяин, отзовись! Твоя помощь и поддержка ему очень нужны! – написали волонтёры.

На место происшествия прибыли 6 спасателей. Совместно с добровольцами они максимально аккуратно освобождали собаку из бетонной ловушки с помощью молотков и перфоратора. На спасение потребовалось 12 часов.

Пса, которому дали временную кличку Археолог, удалось освободить ближе к ночи и отвезти в бесплатную санчасть. Прораб стройки, на которой застрял Археолог, сообщил, что бетон залили в пятницу в шесть часов вечера. Когда именно туда угодила собака – неизвестно.

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