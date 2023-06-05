В Смоленске на 5 дней ограничат движение транспорта по улице Нормандия-Неман. Фото: ПАО «Квадра».

В Смоленске на 5 дней ограничат движение транспорта по улице Нормандия-Неман. По информации администрации города, с 6 по 10 июня на участке улицы ПАО «Квадра» будет проводить ремонт магистральных тепловых сетей.

Во время ремонта будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие движение и парковку автомобилей.

Ранее «КП» писала, что жители Смоленска пожаловались Василию Анохину на перекрытую из-за полумарафона дорогу. Глава региона обратил внимание городской администрации на заблаговременное информирование населения об ограничениях.