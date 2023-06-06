В Смоленске капитально отремонтируют известные часы на улице Большой Советской. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсети.

Подрядная организация демонтировала известные часы на перекрёстке улиц Большой Советской и Ленина для дальнейшего капитального ремонта. Об этом сообщил глава города Андрей Борисов на своей странице в соцсети.

Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсети.

В планах – полная замена механизма на современный и более долговечный, ремонт корпуса, обновление стрелок и стёкол.

– После приведения часов в достойный вид, их вернут на прежнее место. Примечательно, что ремонт планируется завершить к Дню города, – отметил мэр Смоленска.

Ранее «КП» писала, что глава Смоленска Андрей Борисов проинспектировал ход работ по благоустройству дворов и общественных территорий. Срок окончания работ по всем объектам – 1 сентября.