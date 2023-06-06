«Смоленскавтодор» отчитался о ходе ремонта улицы Шевченко. Фото: «Смоленскавтодор».

В «Смоленскавтодоре» рассказали о ремонте двух участков улицы Шевченко – от медгородка до ул. Румянцева и от ул. Румянцева до ул. Попова в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В настоящее время на объектах выполнено фрезерование и устройство выравнивающего слоя асфальта. Теперь подрядная организация ведёт работы по устройству тротуаров и демонтажу бортового камня.

В скором времени начнется устройство верхнего слоя асфальтового покрытия, нанесение разметки, замена дорожных знаков.

Чтобы минимизировать влияние на транспортный поток, работы на проезжей части выполняются в ночное время, а в дневное подрядчик ремонтирует тротуары.

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