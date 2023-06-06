«Зеленстрой» приобрёл новую технику для содержания и уборки общественных территорий Смоленска. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсети.

Для организации более оперативной работы по уборке и содержанию парков и скверов Смоленска МБУ «Зеленстрой» приобрел новую технику. Об этом сообщил глава города Андрей Борисов после личного посещения предприятия.

Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсети.

В учреждение закупили маневренный автогидроподъемник с высотой подъема 22 метра, КДМ для мытья дорожек летом и очистке от снега зимой, а также автомобиль-ломовоз, используемый для перевозки порубочных остатков. Помимо этого, в процессе закупки ещё 9 единиц техники – 3 газели, 3 камаза, 2 экскаватора и трактор.

Как отметил Андрей Борисов на своей странице ВКонтакте, приобретённую технику планируется использовать, в том числе и в уборке неразграниченных территорий. Для работы в данном направлении в каждом районе города созданы специальные территориальные подразделения. В настоящее время продолжается набор персонала – на данный момент трудоустроены 39 человек, ещё несколько проходят медкомиссию, которая необходима для приёма на работу. Новым сотрудникам предлагают официальное трудоустройство, полный соцпакет, стабильную заработную плату и близость рабочего места к месту проживания.

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