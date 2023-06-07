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НовостиОбщество7 июня 2023 14:46

Ленинский суд Смоленска запретил эксплуатацию колеса обозрения в «Лопатинском саду»

При работе аттракциона нарушены правила технической и пожарной безопасности
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Ленинский суд Смоленска запретил эксплуатацию колеса обозрения в «Лопатинском саду». Фото: официальное сообщество аттракциона ВКонтакте.

Ленинский суд Смоленска запретил эксплуатацию колеса обозрения в «Лопатинском саду». Фото: официальное сообщество аттракциона ВКонтакте.

Колесо обозрения может прекратить свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского суда Смоленска.

Прокурор обратился в суд с иском о запрете эксплуатации аттракциона, расположенного в Лопатинском саду, и выполнении работ по устранению нарушений правил технической и пожарной безопасности.

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