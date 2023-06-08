Очередной фестиваль «Арт-Маяковский» состоится 10 июня в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации области.

В Смоленске в эту субботу состоится очередной фестиваль «Арт-Маяковский». Об этом сообщают в администрации области.

В программе – мастер-классы, выступления музыкантов, театр-студии «Пирамида», арт-группы «Вдохновение», студии эстрадной песни «Открытая дверь», группы «Нетослово» и многое другое.

Для участия в мероприятии творческим коллективам, художникам, артистам, производителям сувенирной продукции нужно пройти регистрацию по ссылке.

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