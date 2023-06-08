Смолянка забросала камнями пожилую соседку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инцидент произошёл в Велижском районе. Пожилая женщина подобрала на дороге несколько камней и стала бросать их в сидящую на скамейке соседку, но не попала.

Своё поведение 60-летняя смолянка объяснила тем, что решила испугать и прогнать 74-летнюю соседку.

Пенсионерку привлекли к административной ответственности. Суд признал её виновной в совершении мелкого хулиганства и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Смоленщины.

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