Смоляне чаще всего жаловались Василию Анохину на состояние дорог. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Во всех районах, которые врио губернатора Василий Анохин посетил за последнее время, больше всего жалоб было на состояние дорожного покрытия.

По словам главы региона, эта проблема решается.

Так, в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано около 400 километров трасс регионального и межмуниципального значения. Такой объем работ в регионе будет проводиться впервые. Ремонт пройдёт благодаря поддержке Правительства России и лично Михаила Мишустина.

В настоящее время работы идут на 23 дорожных объектах в разных районах области и на семи улицах Смоленска. Как написал Василий Анохин на своей странице в социальной сети, ремонт стартовал в Дорогобужском, Глинковском, Велижском, Новодугинском, Вяземском, Демидовском и других районах.

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