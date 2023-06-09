Смоляне чаще всего жаловались Василию Анохину на состояние дорог.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Во всех районах, которые врио губернатора Василий Анохин посетил за последнее время, больше всего жалоб было на состояние дорожного покрытия.
По словам главы региона, эта проблема решается.
Так, в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано около 400 километров трасс регионального и межмуниципального значения. Такой объем работ в регионе будет проводиться впервые. Ремонт пройдёт благодаря поддержке Правительства России и лично Михаила Мишустина.
В настоящее время работы идут на 23 дорожных объектах в разных районах области и на семи улицах Смоленска. Как написал Василий Анохин на своей странице в социальной сети, ремонт стартовал в Дорогобужском, Глинковском, Велижском, Новодугинском, Вяземском, Демидовском и других районах.
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