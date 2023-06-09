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НовостиОбщество9 июня 2023 8:21

Смоляне чаще всего жаловались Василию Анохину на состояние дорог

Работа, направленная на решение этой проблемы, уже ведется
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоляне чаще всего жаловались Василию Анохину на состояние дорог.

Смоляне чаще всего жаловались Василию Анохину на состояние дорог.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Во всех районах, которые врио губернатора Василий Анохин посетил за последнее время, больше всего жалоб было на состояние дорожного покрытия.

По словам главы региона, эта проблема решается.

Так, в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано около 400 километров трасс регионального и межмуниципального значения. Такой объем работ в регионе будет проводиться впервые. Ремонт пройдёт благодаря поддержке Правительства России и лично Михаила Мишустина.

В настоящее время работы идут на 23 дорожных объектах в разных районах области и на семи улицах Смоленска. Как написал Василий Анохин на своей странице в социальной сети, ремонт стартовал в Дорогобужском, Глинковском, Велижском, Новодугинском, Вяземском, Демидовском и других районах.

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