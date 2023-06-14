Аллея на улице Октябрьской революции в Смоленске пополнится новыми портретами. Фото: пресс-служба администрации города.

На Аллее выдающихся земляков на Октябрьской революции появятся новые портреты. Об этом сообщили в администрации города.

Имена исторических личностей выберут сами смоляне в ходе голосования на портале Госуслуг, которое продлится до 30 июня по ссылке.

Напомним, в марте 24 портрета знаменитых смолян и людей, чьи биографии тесно связаны со Смоленщиной, обновили. Теперь, в год 1160-летия города по поручению врио губернатора Василия Анохина установят ещё 4 дополнительные таблички.

Читай также:

Фестиваль уличной культуры пройдёт в Смоленске в День молодёжи. 24 июня будут организованы соревнования по экстремальному спорту, лекции и концерт.