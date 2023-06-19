Серьезное ДТП с такси произошло в Смоленской области. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Сообщение о ДТП на улице Ленина в Вязьме поступило спасателям 19 июня в 00.51.

На место вызова выехала автоцистерна, 3 человека личного состава. По информации регионального ГУ МЧС, произошло столкновение легковых автомобилей «Volkswagen Polo» и «Mazda», одна из попавших в аварию машин – такси. Имеются пострадавшие, их госпитализировали в медучреждение.

Ранее «КП» писала, что дачный дом загорелся в Смоленском районе. Возможная причина случившегося – электротехническая.