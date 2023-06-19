Врип мэра Смоленска Александр Новиков обсудил с митрополитом празднование 1160-летия города. Фото: пресс-служба администрации города.

Как сообщили в мэрии, врип Главы города Александр Новиков стретился с Главой Смоленской митрополии Исидором. В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся подготовки совместных мероприятий к предстоящему празднованию 1160-летия Смоленска, развития культурной жизни города и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

Смоленская епархия подготовила ряд мероприятий, приуроченных к юбилею города и годовщине освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков. К участию в программе будут приглашены литераторы и музыканты, члены Одигитриевского объединения православных писателей.

– Признателен митрополии за активное участие в жизни города, просветительскую работу и сохранение традиций. Со своей стороны готов оказать содействие в решении любых вопросов и рассчитываю на дальнейшее плодотворное соработничество с Русской Православной Церковью, –отметил Александр Новиков.

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