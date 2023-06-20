В Смоленской области из реки достали тело 67-летнего мужчины. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

Вечером 19 июня спасателям поступило сообщение о том, что из реки Сож в поселке Хиславичи сотрудники полиции подняли тело ранее утонувшего 67-летнего мужчины.

Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются. По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, 16 июня поступило заявление о пропаже 67-летнего жителя Хиславичи.

Ранее «КП» писала, что смолянин избил собутыльника табуреткой и угрожал ему убийством. Промышленный районный суд признал мужчину виновным.