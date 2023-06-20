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НовостиОбщество20 июня 2023 14:01

В Смоленске приступили к укладке асфальта на улице Пригородной

Ремонт объекта выполняют в рамках нацпроекта
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске приступили к укладке асфальта на улице Пригородной. Фото: пресс-служба администрации области.

В Смоленске приступили к укладке асфальта на улице Пригородной. Фото: пресс-служба администрации области.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 20 июня рабочие приступили к укладке асфальта на улице Пригородной. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области.

В планах – устройство верхнего слоя покрытия, восстановление тротуаров, установка перильного и барьерного ограждений, дорожных знаков и нанесение разметки из горячего и холодного пластика.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске начался ремонт улицы Полевая и 3-го Свердловского переулка. Работы также выполняются в рамках нацпроекта.