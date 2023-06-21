Масштабная ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдёт 23 июня в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации области.

Уже в эту пятницу во Дворце спорта «Юбилейный» пройдёт масштабная ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Начало — в 10:00.

Более 60 работодателей Смоленской области и других регионов представят около 380 вакансий на 2,5 тысячи рабочих мест. В их числе – АО «Смоленский авиационный завод», филиал АО «Концерн Росэнергоатом «Смоленская атомная станция», ОАО «Российские железные дороги» и другие крупные предприятия и индивидуальные предприниматели.

В администрации региона отмечают, что на мероприятии также представят вакансии государственной гражданской и муниципальной службы.

Для соискателей организуют консультации по вопросам самозанятости и развития бизнеса, трудового законодательства, профессионального обучения, оформления соцконтракта, помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

На площадке под руководством психологов будут работать четыре клуба: «Резюме», «Собеседование», «С чего начать поиск работы» и «Самопрезентация».

Кроме того, для участников организуют обширную развлекательную программу: выступления творческих коллективов, мастер-классы, ярмарку продукции смоленских предприятий и многое другое.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске приступили к укладке асфальта на улице Пригородной. Ремонт объекта выполняют в рамках нацпроекта.