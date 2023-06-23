В Гагаринском районе обнаружили некрополь 18 века

В Гагаринском районе нашли некрополь 18 века. Надгробия являются историческим пямятником староверчечкого кладбища. Фото: Алексей Гурзов.

Как сообщил краевед Алексей Гурзов, в Смоленской области были обнаружены уникальные надгробия староверчечкого кладбища 18 века.

Гурзов считает, что вновь выявленный, уникальный старинный некрополь Смоленщины нуждается в охране, сохранности, научном изучении и музеефикации.

На место находок были отправлены специалисты.

Ранее "КП" писала, что табличка "Смоленск" появилась на главной площади в Витебске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.