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НовостиОбщество23 июня 2023 5:28

В Гагаринском районе обнаружили некрополь 18 века

Надгробия являются историческим пямятником староверчечкого кладбища
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Гагаринском районе нашли некрополь 18 века. Надгробия являются историческим пямятником староверчечкого кладбища. Фото: Алексей Гурзов.

В Гагаринском районе нашли некрополь 18 века. Надгробия являются историческим пямятником староверчечкого кладбища. Фото: Алексей Гурзов.

Как сообщил краевед Алексей Гурзов, в Смоленской области были обнаружены уникальные надгробия староверчечкого кладбища 18 века.

Гурзов считает, что вновь выявленный, уникальный старинный некрополь Смоленщины нуждается в охране, сохранности, научном изучении и музеефикации.

На место находок были отправлены специалисты.

Ранее "КП" писала, что табличка "Смоленск" появилась на главной площади в Витебске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.