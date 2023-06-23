Суд под Смоленском вынес приговор сбившему лося водителю фургона. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Водитель фургона предстал перед судом за ДТП, в результате которого был сбит двухлетний лось на трассе М-1 в Смоленской области. Авария произошла вечером 5 июня на 328 километре автомобильной дороги.

По информации Ярцевского районного суда, мужчина, управляя автомобилем «Фиат Дукато», насмерть сбил дикое животное. Отмечается, что водитель двигался с разрешенной скоростью 90 км/ч в темное время суток, обзор окружающего пространства был ограничен сильным туманом.

Своими действиями смолянин причинил ущерб государственному охотничьему фонду в размере 80 000 рублей. Суд вынес решение взыскать эту сумму с мужчины в пользу департамента Смоленской области по лесному хозяйству.

Ранее «КП» писала, что Сафоновский район лишился 92 берёз. Сумма незаконной вырубки составила 1,6 млн рублей.