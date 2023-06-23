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НовостиПроисшествия23 июня 2023 8:48

Суд под Смоленском вынес приговор сбившему лося водителю фургона

Мужчине предстоит выплатить крупный штраф
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Суд под Смоленском вынес приговор сбившему лося водителю фургона.

Суд под Смоленском вынес приговор сбившему лося водителю фургона.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Водитель фургона предстал перед судом за ДТП, в результате которого был сбит двухлетний лось на трассе М-1 в Смоленской области. Авария произошла вечером 5 июня на 328 километре автомобильной дороги.

По информации Ярцевского районного суда, мужчина, управляя автомобилем «Фиат Дукато», насмерть сбил дикое животное. Отмечается, что водитель двигался с разрешенной скоростью 90 км/ч в темное время суток, обзор окружающего пространства был ограничен сильным туманом.

Своими действиями смолянин причинил ущерб государственному охотничьему фонду в размере 80 000 рублей. Суд вынес решение взыскать эту сумму с мужчины в пользу департамента Смоленской области по лесному хозяйству.

Ранее «КП» писала, что Сафоновский район лишился 92 берёз. Сумма незаконной вырубки составила 1,6 млн рублей.