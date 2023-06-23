В Смоленске ремонтируют лестницу в сквере за памятником Твардовскому и Теркину. Фото: пресс-служба администрации города.

Накануне специалисты «Зеленстроя» обновили лестницу за памятником Федору Коню, теперь ремонт начался в сквере Теркина.

Лестница за памятником пользуется у смолян популярностью, поскольку значительно сокращает путь с улицы Дзержинского на улицу Глинки. Как сообщили в администрации города, объем работ здесь значительный, но завершиться они должны в самый краткий срок, поскольку работников уже ждут другие объекты.

В ближайшие дни «Зеленстрою» предстоит привести в порядок площадки для выступления артистов на фестивале «Арт-Маяковский» и Владимирскую набережную.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске из-за велофестиваля перекроют центральные улицы города. Мероприятие пройдёт 25 июня.