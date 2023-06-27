В Смоленске «Квадра» закончила ремонт участка тепломагистрали по улице Тенишевой. Фото: ПАО «Квадра».

Специалисты «Квадры» завершили капитальный ремонт участка теплосети по улице Тенишевой и включили его в работу согласно графику.

Как сообщили в пресс-службе организации, здесь заменили 300 метров труб. Стоимость ремонта составила 17 млн рублей.

Ремонт повысит надежность теплоснабжения 29 жилых домов и 3 социальных объектов в Промышленном районе города.

Сейчас ведется благоустройство участка, на котором прошли работы.

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