В Сафоновском районе отремонтируют академию и больницу. Фото: пресс-служба администрации региона.

Студенты Сафоновского филиала СмолАПО будут заниматься в более комфортных условиях: в учреждении отремонтируют спортзал, тренажёрный и гимнастический залы.

– Договорились с представителями Академии о тесном сотрудничестве в сфере целевого набора студентов под конкретные запросы предприятий, – добавил глава региона.

Фото: пресс-служба администрации региона.

Сафоновскую ЦРБ также ждёт обновление. В этом году здесь отремонтируют входную группу, в следующем – фасад хирургического корпуса, кровлю оперблока и хирургическое отделение.

Скоро в больницу, обслуживающую Сафоновский и Холм-Жирковский районы, придут работать молодые кадры. В этом году – акушер-гинеколог и хирург, в 2024 году – педиатр и рентгенолог. В ближайшие годы по целевой квоте закроется потребность ещё в 21 специалисте.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске приступили к строительству корпуса детской областной больницы. Он будет предназначен для лечения детей как с хроническими, так и острыми заболеваниями.