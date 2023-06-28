Танцевальные коллективы и стендап-комики выступят на очередном фестивале «Арт-Маяковский» в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Очередной фестиваль «Арт-Маяковский» состоится уже в эту субботу, 1 июля. Для смолян и гостей города выступят танцевальные коллективы, среди них k-pop cover dance team и студия воздушной гимнастики «Высота». Также, как рассказали в администрации города, на импровизированную сцену выйдут вокалисты и стендап-комики.

Помимо этого, в этот день состоится модный показ от детской модельной школы «Racurs». А дети смогут сыграть в древянные игры и шахматы.

К участию в уличном фестивале приглашаются художники, музыканты, творческие коллективы, танцевальные студии, артисты, производители сувенирной продукции, летние кафе.

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