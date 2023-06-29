20 квартир планируют закупить для медиков Смоленской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для медицинских работников Смоленской области планируется закупить 20 квартир. Так, например, во втором полугодии администрация региона приобретёт в Сафонове квартиру для врача-хирурга. Об этом сообщил врио губернатора Василий Анохин в ходе рабочей поездки в муниципалитет.

Отмечается, что в тех районах, где не получится купить жильё, будут компенсировать стоимость его аренды.

– В следующем году приобретём ещё один современный рентген-аппарат для Сафоновской ЦРБ. Аналогичное оборудование уже поставили в больницу в текущем году, – добавил Василий Анохин.

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