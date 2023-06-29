В Велижском районе начали ремонт третьей дороги по нацпроекту. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Подрядчик начал работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» по ремонту автомобильной дороги Велиж-Селезни-Заозерье-Васькино-Дор.

Подрядная организация выполняет работы по устройству выравнивающего слоя асфальтового покрытия. Также на объекте предстоит выполнить устройство верхнего слоя, укрепление обочин и замену дорожных знаков.

Кроме того, в 2023 году в рамках нацпроекта в Велижском районе проходит ремонт автодороги «Ольша-Велиж-Усвяты-Невель»-Будница-Шумилово-Кашино (участок ремонта 5,3 км) и трех участков дороги Ольша-Велиж-Усвяты-Невель (общая протяженность участков ремонта – порядка 17 км).

Ранее «КП» писала, что два новых асфальтобетонных завода откроются в Сафонове и Ельне. Еще больше смоленских дорог будет отремонтировано с использованием местных материалов.