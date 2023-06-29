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НовостиОбщество29 июня 2023 14:25

Смоляне смогут отслеживать технику городских служб в режиме реального времени

Об этом в рамках прямого эфира ЦУР рассказала заместитель главы Смоленска по городскому хозяйству Анна Пархоменко
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоляне смогут отслеживать технику городских служб в режиме реального времени. Фото: пресс-служба администрации города.

Смоляне смогут отслеживать технику городских служб в режиме реального времени. Фото: пресс-служба администрации города.

В настоящий момент онлайн-карта с передвижением техники уже сформирована. Как рассказала Анна Пархоменко, ее должны презентовать в скором времени.

Целью проекта является объединение всех городские служб, задействованных в уборке города, на одном портале. Карта позволит смолянам в режиме реального времени отслеживать местоположение техники городских служб и общаться с их представителями. Рассчитывается, что это поможет максимально оперативно реагировать на запросы смолян по уборке.

Ранее «КП» писала, что врип главы Смоленска Александр Новиков ознакомился с благоустройством дворов. Работы выполняются согласно графику.