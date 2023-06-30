Врип главы Смоленска Александр Новиков поехал на работу на трамвае. Фото: телеграм-канал Александра Новикова.

Врип главы Смоленска добирался на работу на трамвае после посещения МУТТП города:

– Сегодня мое утро началось с поездки на смоленском трамвае. По приглашению руководства МУТТП посетил трамвайное депо, осмотрел составы и ознакомился с процессом подготовки вагонов к выходу на линию, – рассказал Александр Новиков на своей странице ВКонтакте.

Ежедневный выпуск трамваев составляет 49 единиц. Все вагоны перед выходом на линию проходят санитарную обработку, технический контроль, а водители – медицинский осмотр. При выезде из депо проводится проверка подвижного и личного состава специалистами ревизионной службы.

Отмечается, что несмотря на высокий износ, работники трамвайного парка выполняют восстановительные ремонты своими силами, и вагоны могут служить пассажирам долгое время.

Ранее «КП» писала, что мэрия Смоленска опровергла информацию о согласовании строительства многоэтажки на Николаева. Разрешение на возведение нового жилого дома не выдавалось.